Kamu emekçilerine yüzde 30'luk zam sonrası bu zamlara bağlı olarak belirlenen bedelli ücreti de zamlandı.
Gelen son zam sonrası bedelli askerlik ücreti 93 bin 258 lira olarak hesaplandı.
Patronların Ensesindeyiz
Orhan Gökdemir
Haber Merkezi
Dış Haberler
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz dönemi için 93 bin 258 lira oldu.
Haber Merkezi
Kamu emekçilerine yüzde 30'luk zam sonrası bu zamlara bağlı olarak belirlenen bedelli ücreti de zamlandı.
Gelen son zam sonrası bedelli askerlik ücreti 93 bin 258 lira olarak hesaplandı.