Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz dönemi için 93 bin 258 lira oldu.

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Kamu emekçilerine yüzde 30'luk zam sonrası bu zamlara bağlı olarak belirlenen bedelli ücreti de zamlandı.

Gelen son zam sonrası bedelli askerlik ücreti 93 bin 258 lira olarak hesaplandı.

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