BDDK’den deprem sonrası yeni düzenlemeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) depremin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli önlemler açıkladı. Buna göre kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımı kaldırılarak, asgari tutar, dönem borcunun yüzde 20’si olarak belirlendi.

BloombergHT'nin aktardığına göre, kredi kartlarında uygulanan limite bağlı asgari tutar ayrımı kaldırılarak borcun yüzde 20’si olarak belirlendi, gerçek kişilerin edilebileceği toplam kredi kartı limiti 2 bin TL’den 5 bin TL’ye yükseltildi.

Kredi kartlarının limitlerinin artırılması amacıyla, kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırlar yükseltilerek bankalarca toplam kart limitinin ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşmayacak şekilde belirlendi.

Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin husus bankaların ihtiyarına bırakılmış ve kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dâhil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkân sağlandı.

Kart limitleri

Aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda gerçek kişilerin edinebilecekleri kredi kartlarının toplam limiti 2000 TL’den 5000 TL’ye yükseltildi

Bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşterilerin talebi üzerine ertelenmesi halinde erteleme süresinin, ilgili mevzuatta belirlenen vade sınırlarında dikkate alınmamasına karar verildi.

Kredi müşterilerinden alınması gereken kredi derecelendirme notları ile alınması zorunlu olan ilave belgelerin temini bankaların ihtiyarına bırakıldı.

Deprem/afet felaketinden etkilenen müşterilere kullandırılan kredilerin gayrimenkul niteliğindeki teminatlarının değerlemesi ile ilgili süreler ertelendi.

Kredi kullandırımlarına ilişkin olarak bağımsız denetime tabi olan şirketler tarafından bankalara tevdi edilmesi gereken bilgi ve belgelere ilişkin süreler deprem/afet bölgesindeki illerdeki şirketler için uzatıldı.

Kredi vade sınırı ve kredi kartı taksit sınırına ilişkin sağlanan esneklikler de 1/1/2024 tarihine kadar uzattı.

Alınan kararların 1/1/2024 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

BDDK geçtiğimiz günlerde de depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı imkanı tanımıştı.