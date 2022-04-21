BDDK 'dövizi manipüle ediyor' dedi, ekonomist ifadeye çağrıldı

BDDK, kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

BDDK'nın listesinde yer alan ekonomist Mustafa Sönmez, bugün ifadeye çağrıldı.

Nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla ifade veren Sönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada tepki göstererek, "Bu rezil BDDK paylaşımıyla ilgili dün ifadeye çağırdılar ve isnat edilen suç ne, tahmin edin: Nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik!... BDDK: dövizi manipüle ettiler twitleriyle, Savcı: Nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik! Devleti kendinize benzettiniz sonunda" dedi.

Bu rezil BDDK paylaşımıyla ilgili dün ifadeye çağırdılar ve isnat edilen suç ne, tahmin edin:

Nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik!...

BDDK: dövizi manipüle ettiler twitleriyle,

Savcı: Nitelikli dolandırıcılık.evrakta sahtecilik!

Devleti kendinize benzettiniz sonunda:(( https://t.co/IterrWiIoU — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) April 21, 2022

BDDK listesinde, Emin Çapa'dan, Erk Acarer'e kadar 26 isim yer alıyor. BDDK, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur" demişti.