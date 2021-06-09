BBVA 2 bin 935 işçiyi işten çıkarıyor

İspanyol BBVA bankasının, 2 bin 935 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

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İspanyol BBVA bankasının, 2 bin 935 çalışanın işten çıkarılması için "sendikalarla" anlaştığı bildirildi.

İşçiler Komisyonu (CCOO) sendikasının açıklamasına göre, banka yurt içindeki iş gücünün yüzde 12,6'sini işten çıkarıyor.

BBVA, Nisan ayında yaptığı açıklamada, "müşterilerin online bankacılığa geçişine uyum" adı altında 3 bin 739 çalışanın işten çıkarılmasının ve 530 şubenin kapatılmasının planlandığını açıklamıştı.

CCOO sözcüsü, sendikaların pazarlığı sonucunda bu sayıların düşürüldüğünü söyledi. BBVA, CCOO'nun açıklamalarını doğruladı.

İspanya'da banka çalışanları, ülkedeki 5 bankanın toplamda 18 bin çalışanı işten çıkarma planlarına karşı eylem yapıyor.

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