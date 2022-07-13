BBP'li Destici: Cumhur İttifakı üzerinden kendi adaylarımızla seçime gireceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, önümüzdeki seçimlere Cumhur İttifakı ile gireceklerini beyan ederken, bu sefer partisinin kendi adı ve adayları ile pusulada olacağını söyledi.

2018'deki seçimde BBP'den 18 kişi AKP listelerinden aday gösterilmiş, yalnızca Mustafa Destici milletvekili seçilebilmişti.

Sivas'ta konuşan Destici, "BBP yine Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek ama bu sefer kendi adı, kendi amblemi ve kendi adaylarıyla sahada olacak" dedi. Mustafa Destici, ''İnanıyorum ki BBP güçlü bir grupla Meclis'te yerini alacaktır" ifadesini kullandı.