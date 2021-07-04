BBP'den başkanına ters kelepçeyle ilgili açıklama: Bağlamından koparıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün işyerinden ters kelepçeyle gözaltına alınmasına ilişkin partisinden açıklama geldi.

Yümlü YouTube'da yayın yapan bir televizyon kanalındaki programa konuk olmuş ve hükümeti eleştirmişti. Yümlü programdan iki gün sonra işyerine gelen polislerce ters kelepçe yapılarak gözaltına alınmıştı. Yümlü polislerin kendisini iş yerinde maske kullanmadığı ve temaslı olduğu iddiasıyla gözaltına aldıklarını, polis merkezine götürüldüğünü ancak ifadesi alınmadan serbest bırakıldığını söylemişti.

BBP Genel Merkezi yazılı bir açıklama yayımlayarak olayın "bağlamından koparılarak" haberleştirildiğini, Yümlü'nün gözaltına alınmasının yaptığı siyasi eleştirilerle ilgisi olmadığını savundu.

BBP Genel Merkezi: Siyasi eleştirileriyle ilgisi yok

BBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Vaki olayın, Sayın Fatma Yümlü'nün bir siyasetçi olarak yapmış olduğu siyasi değerlendirmeler ve yapmış olduğu eleştiriler neticesinde yapıldığı şeklinde bir haber yapılmıştır.

Bu gözaltı hadisesi, yukarıda bahsettiğimiz konuyla hiç bir ilgisi olmayan bir sebeple, (pandemi süreci uygulamaları) polis memurlarının yetkilerini ve kanunlarla çizilmiş görev tanımlarını fazlasıyla aşan, hiçbir şekilde kabul etmediğimiz, reddettiğimiz bir şekilde uygulanmasıyla kamuoyunun gündemine düşmüştür.

Fatma hanımın olay sürecinde partideki görevini ve parti kimliğini paylaşmamış olması da mazeret olarak kabul edilemez.

Hanımefendi kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin genel başkan, genel merkez, il bakanlığı düzeyinde takipçisi olduğumuzun ve bu hadisenin içinde olan kamu görevlileri ile ilgili her türlü yasal takibatın takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

Açıklamada BBP Ordu İl Başkanlığı'nda yarın konuyla ilgili ayrıntıların paylaşılacağı bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Valilik: Covid-19 temaslısı olduğu ihbarı üzerine...

Ordu Valiliği de olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarına yer alan 'BBP'li kadın yönetici, iktidarı eleştirdiği için gözaltına alındı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu olayla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

02.07.2021 tarihinde saat 14.30 sıralarında Altınordu ilçemizde, ilçe sağlık müdürlüğü filyasyon ekipleri emniyetimizi arayarak, Fatma YÜMLÜ adlı esnafımızın Covid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur.

Covid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır."