BBP Genel Başkanı Destici: İdam cezasını geri getirmeliyiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, idam cezasının geri getirilmesi çağrısı yaptı.

Rize'de partisinin il kongresinde konuşan Destici, "İdam cezasını geri getirmeliyiz. LGBT'liler, liberaller, PKK'lılar, sözde aydınlar, solcular yazıyorlar. Neymiş idam cezası ağırmış, geri dönüşü yokmuş. Pınar Gültekin’in, Aybüke Yalçın'ın geri dönüşü var mı? Adam suçunu itiraf etmiş, 'Ben yaptım' demiş niye hayata geri dönüş bileti alıyorlar. Suç sabit, cezası idam olmalı" dedi.

Destici "İdam cezasını geri getirmeliyiz. Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve MHP'ye yani Cumhur İttifakına nasip olur diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

HDP'nin kapatılması çağrısı da yapan Destici "Anayasanın 68 ve 69 maddesi diyor ki 'terörle iltisaklı olan bir parti olamaz, varsa kapatılır'. Onun için kapatacaksınız, neyi bekliyorsunuz kardeşim” ifadelerini kullandı.