BBP Genel Başkanı Destici, asgari ücretle ilgili rakam verdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara’daki ‘Bilgilendirme, İstişare ve Dayanışma Toplantısı’nda konuştu. Destici, katıldığı toplantıda asgari ücretle ilgili "tahminde bulundu".

Toplantıda konuşan Destici, “Cumhuriyeti ilan ettiğimiz tarihin üzerinden neredeyse bir asır geçti. Geçen asırdan bugüne taşıdığımız ve sonradan önümüze çıkarılan ağır meselelere rağmen, bugün ümit verici bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Elbette daha iyi bir noktada olabiliriz, olacağız. Hayalini kurduğumuz noktaya ulaşmak için hep birlikte çalışacağız. Çok uzak olmayan bir zamanda da bu seviyeyi yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Destici, asgari ücret ve EYT hakkında şunları söyledi:

"Hem iş dünyamızı hem de işçi kardeşlerimizi düşünerek makul olan tespit ve tekliflerde bulunduk. Biz, yüzde 50 civarında bir teklifi önerdik. Ben, en son görüşmede de iş dünyasının bu rakama yaklaştığını gördüm. İnşallah yarın yüzde 50’lik bir artışla bu ilan edilecektir diye ümit ediyorum. 8 bin liranın üzerinde bir rakam olduğunu tahmin ediyorum. Söyleyeceğim ikinci konu ise EYT. Haklı olarak emeklilik bekliyorlar ve biz de bunu uzun yıllar savunduk. Oyun içinde kurul değiştirilemez. Toplamak, düzeltmek ve hak sahibine hakkını teslim etmek yine bizim içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı’na nasip olacak inşallah"