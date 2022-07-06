BBP Genel Başkanı Destici: 'Akaryakıt masrafımız 15 bin liradan 60-70 bin liraya çıktı'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Akaryakıt masrafımız 15 bin liradan 60-70 bin liraya çıktı” dedi.

Destici, Fox TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu. Art arda gelen akaryakıt zamlarından kendisinin de etkilendiğini belirten Destici, aylık mazot masrafını açıkladı.

Mazot masrafının gelen zamlarla birlikte 15 bin liradan 60 bin liraya yükseldiğini belirten Destici “Benim makam aracım ve koruma aracımın giderleri de bana ait. Yıl başından önce mazot 7 lira seviyesindeyken aylık 15 bin lira gibi bir mazot giderimiz oluyordu. Şu an 60-70 bin liraya çıktı. Yüzde 300’ün üzerinde bir artış var. Ama bizde zaten enflasyonun artmasında en önemli sebep enerji.” ifadelerini kullandı.

Destici "TÜİK, dünyadaki esaslarla enflasyon çalışması yapıyor. Ben ENAG'ı ciddiye almıyorum." açıklamasında bulundu.

