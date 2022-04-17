BBP cumhurbaşkanı adayını açıkladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı'nın adayı net olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" açıklamasında bulundu.

"Barajın yüzde 7'ye düşmesi olumludur. Ancak yüzde 3 olması için iki kere görüşme yaptık. Bu bizim ilkesel bir duruşumuzdur" diyen Destici, "Seçime Cumhur İttifakı içinde, kendi partimiz ve amblemimizle katılacağız. Sayın Ali Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu’yla bu anlamda uyuşamayacağımız pek çok nokta var. Bunlardan bir tanesi terörle mücadele, siyasi bölücülük. Kürt sorunu vardır diyerek HDP ile görüşüyorlar. HDP ile görüşmek PKK ile görüşmektir" ifadesini kullandı.