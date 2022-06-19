BBP Başkanı Destici: Ekonomik zorluklar Allah'ın izniyle çözülecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ereğli'deki kongresinde yaptığı konuşmada Temmuz ayında asgari ücrette yeni düzenlemelerin yapılacağını söyledi. Destici, asgari ücretle ilgili en az enflasyon farkının verilmesi gerektiğini söylerken emekli maaşları ve EYT ile ilgili düzenlemelerin de yapılacağına inandığını ifade etti.

Destici, 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek çağrısında bulunurken, bu ittifakın "devletin varlığının devamı, bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali" için kurulduğunu iddia etti.

Destici, "Ekonomik zorluklardan bahsettik, bunların çözümü için her türlü gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Allah'ın izniyle de çözülecek bunlar, çözülecek. Geçmişte de yaşadık, daha büyüklerini yaşadık ama devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali konusunda asla taviz vermedik. Bundan sonra da büyük Türk milletinin bu konuda tavizsiz davranacağını düşünüyorum." diye konuştu.

AKP'nin oylarının son anketlerde sürekli düşmesine atıfla Destici şu ifadeleri kullandı:

"Ne konuşurlarsa konuşsunlar, hangi anket sonuçlarını açıklarlarsa açıklasınlar, önemli olan sandıktır, önemli olan milli iradedir, milletin tercihidir. Ben inanıyorum ki milletimiz sağduyuyla değerlendirmesini yapacak ve 2023 seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı sandıkta yine galip çıkaracaktır."