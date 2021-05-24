BBC ismi verilmeyen AKP 'kaynaklarından' aktardı: Soylu doğruyu söylemiyor

Sedat Peker'in açıklamalarının ardından tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde televizyonda videolardaki iddiaların bir bölümüyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Peker son yayınladığı videoda Soylu'nun uyuşturucu pastası iddialarını yanıtlamış ve Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Karakas limanı üzerinden rota inşa etme çalışması yaptığını öne sürmüştü. Peker, Mehmet Ağar'la ilgili de iddialarda bulunmuştu.

'Limanla ilgili iddialar doğru'

BBC Türkçe'de yayınlanan bir haber Fundanur Öztürk imzasını taşıyor ama hükümet içine uzanan kapsamlı bağlantılarla, bu bağlantılardan alınan görüşler haberde önemli bir yer tutuyor. Bu haberde BBC'nin bir "hükümet yetkilisi"yle Peker videolarındaki iddiaları görüştüğü anlatılıyor. "Soylu’nun o yayında söyledikleri doğru değil. O operasyonda Peker’in çocuğuna silah doğrultmak gibi aileyi rencide edici olayların yaşandığı aslında biliniyor" diyen "hükümet yetkilisi" Ağar'la ilgili, "Bu tarz işlerle malına mal kattığı sürekli kulağımıza çalınıyordu. Çok değerli olan o limanla ilgili iddialar doğru. Burada Aliyev’in başlattığı bir operasyonla limanın alındığı ve 'FETÖ' iddiasının asılsız olduğu zaten dillendirilen, parti içerisinde konuşulan bir şeydi. Bu iddia doğru. Limana el koymak için yapmışlar" şeklinde konuştu.

Peker ayrıca Soylu'nun, “operasyon ekibi” olarak nitelediği bir ekip tarafından, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanının eşi hakkında "asılsız bir 'FETÖ' soruşturması başlatarak", MASAK Başkanı’nın "elini kolunu bağladığını" iddia etmişti.

Hükümet yetkilisi bu iddiayla ilgili olarak ise "O dönem MASAK Başkanı ve eşinin asılsız yere soruşturmalara maruz kaldığı ve kendilerine baskı yapıldığı, adamı tabiri caizse ‘mahvettikleri’ bilinirdi. MASAK, o dönem (Berat) Albayrak’ın bakanlığına bağlı olduğu için iki bakan arasındaki gerilimin bir parçasıydı ve bunun böyle olduğu bilinirdi" dedi.

'Parti için çok ciddi bir kriz söz konusu'

Haberde yer alan "AKP'li bir kaynağa" göre "Soylu'nun AKP ve MHP tarafından yalnız bırakıldığı görüntüsü"nün en önemli nedeni, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda henüz herhangi bir işaret vermemiş olması. Aynı kaynak, bu sürecin başlangıcı ve varabileceği noktayla ilgili olarak Ankara’da birden fazla senaryonun öne çıktığını söylüyor:

"Parti için çok ciddi bir kriz söz konusu. Herkes Cumhurbaşkanı’nın takınacağı tutumu bekliyor. Parti içerisinde Tayyip Bey'in daha fazla suskun kalmaması isteniyor. Çünkü bu iddialar doğrudan Cumhurbaşkanını hedef almasa bile hem ona hem de AK Parti’ye zarar veriyor."

'İstifayla sonuçlanabilir'

AKP'li kaynağın diğer açıklamaları da şöyle:

"Cumhurbaşkanı’nın Cumhur İttifakı ile ittifak koşulu olan Soylu’dan ve onun ile Albayrak arasında yaşananlardan rahatsız olduğu, ittifakın AKP açısından çok bağlayıcı olduğu ve bunun rahatsızlık yarattığı zaten biliniyor.

Bu süreç, Soylu’yu hükümet içerisinde daha pasif bir pozisyona çekmekle ya da doğrudan istifasıyla sonuçlanabilir. Bunu bizzat ‘devletin’ kendisi yapıyor olabilir. Bu kriz, Soylu’nun gitmesi ve Cumhur İttifakı'nın zorunlu koşullarının ortadan kalkmasına neden olabilir. Soylu bir anda görevden alınarak parti dışında bırakılamaz belki ama daha önce de partide istenmeyen kişilere yapıldığı gibi parti içerisinde etkisiz hale getirilmesinin taşlarını döşeyen bir süreç olabilir. Ya bu savaş giderek çirkinleşir ve iddialarda adı geçen aktörlerin sayısı artar ya da Soylu istifaya zorlanır."

'Peker şu an, ucunun ne zaman size döneceğini bilmediğiniz bir canlı bomba'

Hükümet yetkilisi, “Bu yaşananlar AKP içerisinde, ‘Siyaset yük kaldırmaz’ şeklinde yorumlanıyor. Soylu'nun mafyayla ilgili yükleri olduğu ve bunun hesaplaşmasının görüldüğü havası hâkim. Zaten duyduğumuz, kulağımıza çalınan şeylerdi, şimdi ayyuka çıkmış oldu. AK Parti içerisinde hâlâ Erdoğan tüm bunları düzeltecek umudu var” diyor.

Öte yandan, AKP'li kaynak ise habere göre şöyle diyor:

“Şu anda siyasetin buna dur diyeceğine dair bir sinyal yok ancak Cumhurbaşkanı iddialarla ilgili başlatılacak soruşturma için biraz daha zemin oluşmasını bekliyor olabilir. Cumhurbaşkanı hiçbir zaman dedikodular üzerinden insan harcamaz. İnceler, bakar ya da önüne bir dosya gelirse görevden alır. Yine aynısı olabilir.

Soylu ve Ağar ekibine destek çıkılırsa, AKP’nin puanı en az 5-6 puan eksilir. Ama eğer Cumhurbaşkanı bunları temizlerse AKP kurtulur ve süreçten hasarsız ayrılır.Peker her ne kadar Cumhurbaşkanını doğrudan suçlamıyor olsa da örtülü olarak, yozlaşmış kişileri parti bünyesinde tutmakla suçluyor. Eğer Cumhurbaşkanı, Soylu ve Ağar ekibine sahip çıkarsa, parti içerisinde bölünmeye neden olacaktır.

Bu yaşananlar AKP için tam da göründüğü gibi çok büyük bir kriz. Çünkü Peker şu an, ucunun ne zaman size döneceğini bilmediğiniz bir canlı bomba.”