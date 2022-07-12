BBC: İngiliz birlikleri Afganistan'da silahsız ve gözaltındaki kişileri öldürdü

BBC’de yer alan habere göre, yayın kurumunun “Panorama” isimli programı, İngiliz ordusuna bağlı özel hava kuvvetleri SAS’ın operasyonlarına ilişkin askeri belgeleri inceledi. İncelenen belgelerde, SAS filosunun Kasım 2011’de Afganistan'ın Helmand vilayetinde çok sayıda “öldürme ve yakalama” baskınını içerdiğini öne sürüldü.

Programın bugün yayınlanacak bölümünde yer verilen iddialara göre, SAS filosunda görev yapan bazı kişiler Panorama programına konuştu ve SAS güçlerinin “gece baskınlarında silahsız insanları öldürdüklerine” tanık olduklarını söyledi. Soruşturmada, bir birliğin silahsız ve gözaltındaki 54 kişiyi yasa dışı şekilde öldürmüş olabileceği iddia edildi.

Öte yandan, eski İngiltere Genelkurmay Başkanlarından ve SAS’ın da eski başkanı Mark Carleton-Smith’in “iddia edilen yasa dışı cinayetler hakkında bilgilendirildiği ancak Kraliyet Askeri Polisi (RMP), SAS filosuna yönelik cinayet soruşturması başlattıktan sonra bile kanıtları RMP’ye aktarmadığı" öne sürüldü.

Savunma Bakanlığı yalanladı

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, BBC Panorama’nın bugün yayınlanması planlanan Afganistan’daki SAS operasyonlarıyla ilgili bölümünün, zaten tam olarak soruşturulmuş iddialardan “haksız sonuçlara” sıçradığına inandıklarını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Panorama’ya, iki SAS operasyonunun, İngiliz kuvvetlerinin Afganistan’daki davranışlarına ilişkin iddialarla ilgili kapsamlı ve bağımsız soruşturmayı nasıl yürüttüğünü açık şekilde vurgulayan ayrıntılı ve kapsamlı bir açıklama sunduk. Her iki soruşturma da kovuşturma için yeterli kanıt bulamadı. Aksini ima etmek sorumsuzluktur, yanlıştır ve cesur silahlı kuvvetler personelimizi hem sahada hem de itibar olarak riske atmaktadır. Bakanlık, elbette her türlü yeni delili değerlendirmeye açık, bu konuda hiçbir engel olmayacak. İddiaları her zaman tam olarak soruşturacağız, ancak bağımsız polisimiz ve savcılarımız önlerindeki delillere göre hareket edebilir.”