Bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında kalan plajlarda boğulma vakaları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

18 Temmuz tarihinden bu yana 7 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Kandıra’da denize girmenin yasak olduğu plajlarda, ekiplerin sık sık denetim yaparak anonslarla denize girmek isteyen kişileri uyaracağı belirtildi.

Şile'de 4 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilçede meteorolojik hava deniz raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey doğudan 3 ila 5, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olacağının, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha şiddetli eseceğinin, dalga yüksekliğinin de buna bağlı olarak artacağının tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgarın yarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre olacağının hava deniz raporlarıyla bildirildiği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Sahada görevli bulunan Şile Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve plajlarımızda görevli cankurtaranlarımızdan aldığımız anlık hava deniz durumuna ilişkin raporlara göre, dalga yüksekliğinin ilçemiz plajlarında halihazırda 1 ila 2 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava deniz raporları ve bölgedeki hava durumunun değerlendirilmesi neticesinde 24 Temmuz Cumartesi ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."