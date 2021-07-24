Bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında kalan plajlarda boğulma vakaları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
18 Temmuz tarihinden bu yana 7 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Kandıra’da denize girmenin yasak olduğu plajlarda, ekiplerin sık sık denetim yaparak anonslarla denize girmek isteyen kişileri uyaracağı belirtildi.
Şile'de 4 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise ilçede meteorolojik hava deniz raporlarına göre, bugün rüzgarın kuzey doğudan 3 ila 5, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olacağının, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren daha şiddetli eseceğinin, dalga yüksekliğinin de buna bağlı olarak artacağının tahmin edildiği belirtildi.
Rüzgarın yarın kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, yer yer 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre olacağının hava deniz raporlarıyla bildirildiği aktarılarak şunlar kaydedildi: