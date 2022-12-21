Bazı etkinliklerde eğlence vergisi sıfırlandı

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili Karar ilişkin düzenleme yapıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yerli film gösterilen yerlerden alınan eğlence vergis oranı, yabancı film gösterilen eğlence vergis oranı ile spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak tespit edildi.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile ilgili 9 Aralık 1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Böylece yüzde 10 olarak uygulanan ve gecen Mayıs ayında 31 Aralık tarihine kadar sıfıra indirilen vergiler kaldırılmış oldu.