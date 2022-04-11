Bazı BUDO'nun seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde bazı seferler iptal edildi.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

  • 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
  • 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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