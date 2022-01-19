Bazı bölgelerde 'kar tatili' ilan edildi

Soğuk hava ve kar etkisini gösterirken ülkenin bazı bölgeleri tamamen hava koşullarının esiri oldu.

Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışının sürmesi nedeni ile okullar 20 Ocak Perşembe günü tatil edildi.

Sivas’ta daha önce ilan edilen 'kar tatili'yse bir gün daha uzatıldı.

Kayseri ilindeyse Develi ve Yahyalı ilçelerinde Perşembe günü okullar kapalı olacak.

Bursa’nın Keles ilçesinde de yoğun kar nedeniyle eğitme bir gün daha ara verildi.

Niğde Valiliği de kardan dolayı okullarda bir günlük 'kar tatili' ilan ederken Nevşehir'deyse sadece taşımalı eğitime ara verildi.

Nevşehir hariç eğitime ara verilen tüm il ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin bir gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi.