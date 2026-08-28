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Bayrampaşa Belediyesi soruşturması: 1 yılın ardından iddianame tamamlandı

Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 78 kişi hakkında yürütülen soruşturma, yaklaşık 1 yıllık sürecin ardından tamamlandı. Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 78 kişiye çeşitli suçlamalarla dava açıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 28.08.2026 , 16:36

Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 78 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 78 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli yer aldı.

Şüpheliler hakkında "rüşvet", "zimmet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik", "imar kirliliğine neden olma", "çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarıyla dava açıldı.

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