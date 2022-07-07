Bayram yaklaşırken şeker fiyatlarında dev artış...

Haziran ayının sonunda şekerin fabrika çıkış fiyatına yapılan yüzde 36’lık zam, hem market raflarındaki fiyatlara hem hammaddesi şeker olan üreticilerin şekerleme, baklava gibi ürünlerine yansımaya başladı. Bu bayramda da yurttaşın hem çay keyfi hem tatlı keyfi zehir olacak gibi görünüyor.

Haziran başında kilosu 20,95 TL’ye satılan şeker, bayrama sayılı günler kala yüzde 23 zamla 25,90 TL’ye kadar yükseldi. Marketlerde çoğu özel sektöre ait şeker markası bulunmazken sorun yaşanmaması için var olan markaların satışları da birer paketle sınırladı. Ayrıca çay fiyatları da haziran ayındaki 2.5 katlık artışın üzerine yüzde 9,5 daha zamlandı. Şeker fiyatlarındaki bu artış tatlılara da yüzde 15-20 oranında yansıyacak.

'Yerliye Tulumba kaldı'

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre asgari ücret, şeker ve enerjideki zamları mecburen satış fiyatlarına yansıttıklarını söyleyen İstanbul Şekerci Pastacı Tatlıcı Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, “Bayram öncesi insanların ağzının tadını kaçırmak istemezdik. Ama mecburuz. İnsanların alım gücü düştü zaten, artık yurttaş tatlı alamıyor ki. Turistler olmasa bittik. Yerli anca tulumba, lokma alıyor. Baklavayı ise sadece turistler alabiliyor artık. Bu son zamlar iç satışları daha da düşürecek” dedi. Her ay fiyatlarını takip ettikleri şeker markalarını artık raflarda göremediklerini belirten Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, şu yorumu yaptı:

'Özelleştirme etkisi'

“Şeker fabrikalarını yok pahasına satmanın bedelini tüketiciler ödüyor. Daha memur ve emekli zammı konuşulurken raflarda bütün etiketler değişmeye başladı. Özellikle şekerde piyasa çok karıştı. Marketler kota koydular satışlara, bildiğimiz güvendiğimiz markalar çekildi piyasadan. Zamlar gelmeye başladığı anda yeni yeni markalar çıktı piyasaya o ürünlerin güvenliği de korkutuyor.”

‘Ucuz gıdaya dikkat edilsin'

Bayram yaklaşırken merdivenaltı üretimle ilgili uyarılar da arttı. İstanbul Şekerci Pastacı Tatlıcı Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, “Maliyetler bu kadar artmışken bariz şekilde ucuz satılan ürünlere güvenmeyin” dedi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de tüketicilere şu çağrıyı yaptı: “İkramlık ürün alacak vatandaşlarımız daha ucuz alışveriş arayışına girerken merdivenaltı üreticileri de vurgun peşinde.”