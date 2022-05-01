Bayram öncesi metrelerce uzayan 'ucuz baklava' kuyruğu

İstanbul Şirinevler’de bulunan ve piyasaya göre ucuz baklava satan tatlıcı dükkanı önünde sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya giren yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Dükkanın önünden başlayan kuyruk, metrelerce ilerideki meydana kadar uzadı.

Baklava sırasında bekleyen yurttaşlardan biri, "Aklıma hayalime sığmayacak bir kalabalıkla karşılaştım. Bayramın olmazsa olmazı baklava. Ucuzluk neredeyse biz oradayız. İftarımızı burada açarız, sabah namazına doğru evin yolunu bulmuş oluruz" diye konuştu. (İHA)