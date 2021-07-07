Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı

12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceği açıklandı.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.

Haber

Maarif Vakfı’nın yöneticileri de çifte maaşa kavuştu