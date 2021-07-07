Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı
12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceği açıklandı.
Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini duyurdu.