Bayraktar’dan 'imalı' paylaşımının ardından yeni açıklama

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden AKP’li eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından iki gün önce yaptığı imalı paylaşımın ardından yeni bir açıklama yaptı.

Yeni paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "başkan" olarak söz eden Bayraktar, “Beni haksız yere attığına inanıyorum” dedi. Erdoğan’a desteğini sürdüreceğini belirten Bayraktar, yorumlara kapalı bir şekilde paylaştığı mesajda şunları söyledi:

“Sn. R.T. ERDOĞAN 14 yaşından itibaren yoğun ve izzetli bir çalışma ile ve seçilerek Başkan olmuştur. Beni haksız yere attığına inanıyorum. Ancak Partimden ve Reisten ayrılmadım, evime geldim işime bakıyorum. Millet yapılan hizmet ve yatırımları tartarak Başkanımızı tekrar seçecektir.”

İki gün önce "Yalandan, kibirden, kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun" diyen Bayraktar'ın Erdoğan'ı kastettiği ileri sürülmüştü.