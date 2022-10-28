Bayraktar: Ukrayna'daki üretim tesisini 2 yıl içinde tamamlamak istiyoruz

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Rusya'nın başlattığı özel harekattan kısa bir süre önce imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'daki ikinci üretim tesislerini 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını duyurdu.

Üretim tesisi projesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Şu anda mimari tasarımımız mevcut. Detaylı tasarım süreci tamamlandı. Şimdi inşaat kısmıyla ilerleme kaydediyor olacağız. İki yıl içerisinde tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özellikle şu anda geliştirilmekte olan insansız hava aracı 'Akıncı' ve insansız savaş uçağı 'Kızılelma' ile birlikte Ukrayna, Baykar'ın tedarik zincirinde önemli bir yer tutuyor. Her iki model de Ukrayna motorlarına sahip.

TB2 insansız hava aracı, hali hazırda NATO üyesi Polonya'nın da aralarında olduğu 24 farklı ülke tarafından kullanılıyor. Şirket ayrıca, Akıncı'nın satışı için 5 ülkeyle anlaşma imzaladı.

Şirket gelirlerini üretimin genişletilmesi alanında değerlendireceklerini belirten Bayraktar, "Ayda 20 adet TB2 üretme kapasitemiz mevcut. 2023 için hedefimiz ayda en az 30 adet üretmek” dedi.

Uzay teknolojileri alanıyla da ilgilendiklerini kaydeden Bayraktar, "Şu anda uzay teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Henüz tam oturmuş segmentler değil, ancak yeni inovatif çözümler getirebileceğiniz yeni alanlar" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, şirketin aynı zamanda tedarik zincirini genişletme amacıyla çeşitli şirketlere de yatırım yaptıklarını belirterek, "İletişim, optik, ağ mimarisi alanlarında sistemlerimize katma katma değerli ürün sağlayacak şirketlere yatırım yapıyoruz" diye konuştu.