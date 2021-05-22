Bayraklı'da denetimsiz kentsel dönüşüm: Bir çocuk ağır yaralandı

İzmir Bayraklı'da kentsel dönüşüm tüm çarpıklığıyla devam ediyor. Yıkılan gece konduların yerine hızla çok katlı binalar yapılıyor. Ancak denetimsiz yapılaşma yurttaşların hayatını tehdit ediyor.

Şehit Vedat Dayıoğlu Sokakta devam eden inşaatta da dün mahallede yaşayan çocuklarından biri düşerek ağır bir kafa travması geçirdi.

'Çocukların oynayabileceği hiçbir alan yok'

Konu ile ilgili soL'a bilgi veren Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi üyesi denetimsiz inşaatlara dikkat çekerek çocukların oyun alanı ve kreş ihtiyacı olduğunu söyledi:

"Bayraklı'nın bir yanı Manhattan yapılmaya çalışılırken bir yanı ise tamamen ihmal edilmiş durumda. Yoksul mahallelerde çocukların oynayabileceği hiçbir alan yok. Okullar da kapalı olduğu için çocuklar zamanlarının çoğunu sokakta geçiriyor ve sokaktaki tüm tehlikelerle başbaşa kalıyor. Bayraklı'nın her yerinde kentsel dönüşüm adı altında pıtrak gibi inşaat yapılıyor. Birçok inşaatın etrafına ise girişi engelleyen bariyerler yapılmıyor. Buralar çocuklar için tehlikeli birer oyun alanı haline geldi ve bir çocuğumuz geçirdiği kaza sebebiyle hâlâ yaşam mücadelesi veriyor.

Bayraklı Kadın Dayanışması olarak bizler öncelikle önlemlerin alınarak çocuklarımızın okullarının açılmasını istiyoruz. Çünkü artık çocuklarımızı evde tutamıyoruz. Ayrıca Bayraklı'da emekçi mahallelerine de çocukların oynayabileceği parklar yapılmalı. Kreş de park da hep ekonomik geliri daha yüksek mahallelere yapılıyor. Asıl ihtiyaç sahipleri ihmal ediliyor. Son olarak da tüm inşaat yapım ve yıkım çalışmaları sırasında gerekli önlemler alınmalı ve yapı alanlarının etrafı bariyerlerle kapatılmalı. Buralar denetlemeli."