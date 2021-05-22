Bayraklı'da denetimsiz kentsel dönüşüm: Bir çocuk ağır yaralandı

İzmir Bayraklı'da kentsel dönüşüm tüm çarpıklığıyla devam ediyor. Yıkılan gece konduların yerine hızla çok katlı binalar yapılıyor. Ancak denetimsiz yapılaşma yurttaşların hayatını tehdit ediyor.
Şehit Vedat Dayıoğlu Sokakta devam eden inşaatta da dün mahallede yaşayan çocuklarından biri düşerek ağır bir kafa travması geçirdi.
'Çocukların oynayabileceği hiçbir alan yok'
Konu ile ilgili soL'a bilgi veren Bayraklı Kadın Dayanışma Komitesi üyesi denetimsiz inşaatlara dikkat çekerek çocukların oyun alanı ve kreş ihtiyacı olduğunu söyledi: