Bayraklı Semt Evi'nde 'Küba' buluşması

26 Temmuz'da Fidel ve arkadaşlarının diktatör Batista'ya karşı yaktıkları isyan ateşinin yıl dönümünde Bayraklı Merkez Semt Evi'nde "Küba'da sokaklar devrimcilerindir" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye Jose Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Yiğit Günay konuşmacı olarak katıldı. 26 Temmuz isyanının nasıl geliştiğini ve devrime giden süreci anlatan Günay, etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.

Günay, ABD ablukasının etkilerinden, Küba'da geçen haftalarda yaşanan eylemlerin nedenlerinden ve sonuçlarından da söz etti.