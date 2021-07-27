Bayraklı Semt Evi'nde 'Küba' buluşması

Moncada Kışlası Baskını'nın 66. yıl dönümünde İzmir Bayraklı Merkez Semt Evi'nde 'Küba'da sokaklar devrimcilerindir' başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. 

Haber Merkezi

26 Temmuz'da Fidel ve arkadaşlarının diktatör Batista'ya karşı yaktıkları isyan ateşinin yıl dönümünde Bayraklı Merkez Semt Evi'nde "Küba'da sokaklar devrimcilerindir" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. 

Söyleşiye Jose Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Yiğit Günay konuşmacı olarak katıldı. 26 Temmuz isyanının nasıl geliştiğini ve devrime giden süreci anlatan Günay, etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.

Günay, ABD ablukasının etkilerinden, Küba'da geçen haftalarda yaşanan eylemlerin nedenlerinden ve sonuçlarından da söz etti.

Haber

Küba dostları Ankara’da buluştu: ‘Heveslerini kursaklarında bırakacağız’