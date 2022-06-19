Bayrak indiren takkeli gericinin ifadesi ortaya çıktı: 'Psikolojik rahatsızlığım var'

Trabzon Ortahisar’daki bir dükkanın önünde asılı duran Atatürk fotoğraflı Türk bayrağını indiren takkeli ve cüppeli iki gerici gözaltına alınmış, Volkan Erbaş isimli gerici ise "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçu nedeniyle tutuklanmıştı.

DHA'nın haberine göre, Volkan Erbaş’ın savcılıkta verdiği ifadede, “Psikolojik rahatsızlığım var. Buna bağlı psikolojimde bozukluk var. Türk bayrağı ve Atatürk olduğunu fark etmedim. Kötü niyetim yoktu, anlık oldu. Pişmanım” dediği öğrenildi.