Baykar'ın kullandığı motorları üreten Ukraynalı şirket Türkiye'de temsilcilik açtı

Baykar tarafından tasarlanan SİHA'ların kullandığı motorları imal eden Ukraynalı Motor Sich şirketi Türkiye'de temsilcilik açtı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasiliy Bodnar geçtiğimiz günlerde Ukrinform'a verdiği mülakatta şirketin Ankara'da bir temsilcilik açtığını duyurdu.

Türkiye ile "stratejik işbirliği" temelinde şirketin Ankara'da temsilcilik açtığını belirten Bodnar bununla "iki ülkenin yararına" ilişkileri ve işbirliğini güçlendirmenin amaçlandığını kaydetti.

Geçen yıl kasım ayının sonunda Motor Sich JSC'nin başına Alexey Nikiforov geçmişti. Şirketin önceki CEO'su Vyaçeslav Boguslaev, Rusya için çalıştığı iddiasıyla Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından 23 Ekim'de gözaltına alınmış, ardından da anonim şirket başkanlığı görevine de son verilmişti.

Motor Sich beraberindeki Zaporozhtransformator, AvtoKrAZ, Ukrnafta ve Ukrtatneft şirketleri ile geçen yıl kasım ayı başında Ukrayna Savunma Bakanlığı'na devredilmişti.

Motor Sich, çeşitli sınıf ve amaçlardaki uçak ve helikopterler için uçak motorlarının yanısıra endüstriyel türbinlerin üretiminde de dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak biliniyor.