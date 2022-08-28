Bayık: Suriye rejiminin Rojava'da iktidar olması, Türkiye ile ilişki kurması kararı alındı

KCK yöneticisi Cemil Bayık, Tahran ve Soçi’deki görüşmelerde Rojava’ya yönelik bazı konularda uzlaşıya varıldığını ileri sürdü.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'da yer alan habere göre, PKK'ye yakın bir kanala konuşan Cemil Bayık, Tahran’da Türkiye, İran ve Rusya arasında gerçekleşen zirvede, "Türkiye'nin Suriye ile yeniden ilişki kurması, Suriye rejiminin Rojava'da iktidar olması, istihbarat alışverişinde bulunulması üzerinden bazı kararlar alındı” dedi.

Erdoğan'ın bu toplantıda tüm talepleri yerine gelmeyince Soçi’de Putin ile bir araya geldiğini ileri süren Cemil Bayık, Soçi'de Rusya’nın Türkiye’ye bazı sözler verdiğini, bu yüzden TSK’nın Rojava’ya yönelik saldırılarının arttığını söyledi.

Türkiye’nin Suriye ile ilişki kurmak istediğini ancak bunun öyle kolay olmayacağını iddia eden Cemil Bayık, İdlib sorunu, yine Suriye hükümeti karşı kurulan silahlı grupların yerel idaresi gibi sorunlar nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin kolay kolay gelişemeyeceğini öne sürdü.