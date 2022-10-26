Bayer: 'CHP milletvekili sosyal medyada kendisini eleştiren CHP'li ismi hapse attırdı'

Hürriyet gazetesi yazarlarından Yalçın Bayer, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin’in “yol arkadaşı Melih Bağcı’yı hapse attırdığını” yazdı.

Bayer, bugünkü köşe yazısında iki CHP’li isim arasında geçen olayları şöyle anlattı:

"CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, skandallar zincirine bir halka daha ekledi. ‘Sosyal Medya’ cezaları tartışılırken, Şahin sosyal medyada kendisini eleştiren Gömeç Belediye Başkan adayı ve eski İlçe Başkanı Melih Bağcı’yı mahkemeye verdi. Tehditten 22 gün hapis cezasına çarptırılan Bağcı, Burhaniye Cezaevi’nde tahliye için gün sayıyor.

2007 yılından beri aktif siyasetin içinde olduğunu, öncesinde kendisi ile kapı kapı dolaştığını söyleyen Melih Bağcı, “Her şeyden önce parti içinde solcu kimliği ile bilinen birisiyim. İçinde yaşadığım topluma ve o toplumun oylarıyla göreve gelmiş kamu iradesi olan Belediye Başkanı’na saygım doğrultusunda davrandım. Seçilmesinde emeğim olan bir kişi tarafından cezalandırılmama üzüldüm” dedi.

CHP eski Milletvekili Av. Namık Havutça da Bağcı davası ile yakından ilgileniyor. Bağcı’nın sosyal medya paylaşımında “Seninle görüşeceğiz” tabiri yüzünden ve dosyayı takip edemediği için, “Siyaseten görüşeceğiz” demediği için 22 gün hapis cezasına çarptırıldığını yakın çevresine aktaran Havutça, Fikret Şahin’in daha önce de eski ilçe başkanını TBMM’ye alınmayacaklar listesine eklettiğini söyledi."

Bayer, Şahin hakkında şu yorumu yaptı:

"Gömeç Belediye Başkanı’na, ihaleye çıkarılan büfelerin ihalesini kayınpederinin hatırına iptal ettirdiği öne sürülen Fikret Şahin, daha önce de Burhaniye İlçe Başkanlığı’na kendi resmini astırmak istemesi, oğlu ile İstanbul’da trafikte tartıştığı polis ekibi ile mahkemelik olması ile biliniyor. Şahin en son Sibel Can’ın Edremit’teki konserinde meydana gelen kürsüye çıkma tartışmasının da baş kahramanıydı."