Bavyera yönetimi: Würzburg saldırısının motivasyonuna ilişkin incelemeler sürüyor

Almanya'nın Bavyera eyaletinin yönetimi, Würzburg kentinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Basın açıklaması düzenleyen Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Hermann, saldırının motivasyonuna ilişkin henüz bir netlik sağlanamadığını söyledi. Hermann, "Saldırganın psikolojik durumunun ve İslamcı tavrının saldırıda ne ölçüde etkili olduğunu belirlemeliyiz" dedi.

Hermann, "Psikolojik bozukluklarla ideolojik motivasyonu ayırmak her zaman mümkün olmuyor" diye konuştu.

Öte yandan Hermann, sorgulama esnasına saldırganın radikal islamcılığa ilişkin "dikkatle incelenmesi gereken belirtiler"in bulunduğunu ancak buna ilişkin bir sonuca varmanın erken olduğunu belirtti.

Olaya ilişkin görgü tanıklarının ifadesinde, saldırganın kişileri bıçakladığı sırada "Allahü Ekber" diye bağırdığı öne sürüldü. Kentin emniyet müdürü Gerhard Kallert'se görgü tanıklarının ifadesinin yetkililerin raporuyla çeliştiğini söyledi.

Würzburg'da iki gün önce Barbarossa Meydanı'ndaki saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Polis genç bir erkek olduğu belirtilen saldırganı bacağından vurarak durdururken, saldırgan gözaltına alınmıştı.