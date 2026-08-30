Batman'da spor salonunda yangın: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1’i ağır 10 yaralı

Batman'da spor salonunda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerce salonda bulunan kişiler tahliye edildi.

AA’nın aktardığına göre dumandan etkilenen 12 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 2 kişi tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre yangında 42 yaşındaki Emine Yani ile 45 yaşındaki Şanzime Sarıgük yaşamını yitirdi, dumanlardan zehirlenen 10 kişi ise tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Vali Ekrem Canalp basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma sürüyor. Spor salonunda itfaiye tarafından 4 defa tarama yapıldı. Başkaca herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.

Yangının sauna kısmında çıktığı değerlendiriliyor

Batman Valiliği’nin X hesabından yapılan paylaşımda, yangının saat 16.20 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında “Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2'si müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir” denildi.

SGK müfettiş görevlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Batman'da spor salonunda çıkan yangının araştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.



