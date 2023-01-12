Batman'da minibüse silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

AA'nın haberine göre; ilçenin Armutlu köyünde bir minibüse uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçtaki Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle şüpheli H. Durmaz'ın yakalanması için çalışma başlattı. Güler ve Durmaz aileleri arasında 2022 yılı Haziran ayında da silahlı kavga yaşanmış ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.

MA: İki ölü, üçü ağır sekiz yaralı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre ise korucu olan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Korucu silahlarının kullanıldığı kavga çatışmaya dönüştü.

Çıkan çatışma sonucu iki kişi yaşamını yitirirken, üçü ağır sekiz korucu ise yaralandı. Yaralılar Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çatışmanın devam ettiği köyde yoğun askeri hareketlilik olduğu bildirildi.