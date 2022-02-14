Batman'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Bahçeli (Barınç) köyü yakınlarında saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde saman işçilerini taşıyan minibüs, Bahçeli (Barınç) köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki Hayri Altun yaşamını yitirirken, Kenan Ekinci, Mahsum Çelik, Halil Argıç, Recep Tekin, Mehmet Mehdi Argıç, Şirin Sar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren gencin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)