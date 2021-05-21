Batman'da askeri tesise saldırı girişimi

İHA ve SİHA'ların ana koordine merkezi Batman Havalimanı'nda 5’er dakika arayla 2 büyük patlama sesi duyuldu.

Yerel Yeni Demokrasi Gazetesi, Şırnak 23. Tümen Komutanlığı’nda da eş zamanlı çok sayıda patlama yaşandığı haberini geçti.

Haberde, Şırnak ve Batman’da ambulans ve zırhlı araç hareketliliği yaşandığı kaydedildi.

Batman Valiliği, "Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.