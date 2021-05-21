Batman ve Şırnak'ta yapılan saldırıları PKK üstlendi

Diyarbakır'ın ardından Şırnak ve Batman'daki askeri tesislere düzenlenen saldırıların da PKK tarafından yapıldığı açıklandı.

Rudaw'da yer alan habere göre, Batman’da İHA ve SİHA üssünün Kontrol Merkezi'ne, Şırnak'ta ise 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na havadan düzenlenen eş zamanlı saldırılar PKK tarafından üstlenildi.

Bir gün önce Diyarbakır'da askeri üsse havadan yapılan saldırı da PKK tarafından yapılan açıklamayla üstlenilmişti.

Soylu açıklama yapmıştı

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır saldırısının ardından "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

Şırnak ve Batman'daki saldırların da benzer şekilde yapıldığı belirtiliyor.