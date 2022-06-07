Batı'ya çok sert mesaj: Onları yok etmek için her şeyi yapacağım

Savaş nedeniyle Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili sert çıkışlarıyla gündeme gelen Rusya Eski Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev Telegram hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

Mesajına, "Telegram gönderilerimin neden bu kadar sert olduğu sık sık soruluyor" diye başlayan Medvedev, şöyle devam etti:

"Cevap veriyorum: Onlardan nefret ediyorum. Onlar şerefsiz ve pislikler. (Rusya'yı kast ederek) Bizim için ölüm istiyorlar. Ve ben hayattayken, onları yok etmek için her şeyi yapacağım."

'Karar alma merkezlerini de vururuz'

Medvedev, Al Jazeera'ye verdiği röportajında Kiev'in Rusya topraklarına saldırmak için ABD'den aldığı silahları kullanması halinde Moskova'nın "karar alma merkezlerini" de vuracaklarını söylemişti. Medvedev, "Bu tür silahlar Rusya topraklarına karşı kullanılırsa, ülkemiz silahlı kuvvetlerinin, karar alma merkezlerini vurmaktan başka çaresi kalmayacak. Ancak anlaşılmalıdır ki, nihai karar alma merkezleri ne yazık ki Kiev topraklarında bile değil. Bu yüzden kesinlikle dikkate alınması gereken bir tehdit" demişti.