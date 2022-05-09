Batı Şeria'da biri 17 yaşında 2 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Batı Şeria'nın Tulkarim kenti yakınlarındaki "güvenlik noktasını yasadışı olarak geçmeye çalıştığı" ileri sürülen bir Filistinlinin İsrail askerlerince silahla vurulduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı vurulan Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail Acil Servisi Filistinli gencin silahlı olduğunu iddia etti.

İsrail ordusu ayrıca Kudüs'ün güneyindeki Batı Şeria yerleşim bölgesine bıçakla girdiğini iddia ettiği bir Filistinlinin İsrailli bir sivil tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 17 yaşındaki Mutassim Atallah'ın Tekoa yerleşim yerinde öldürüldüğü belirtildi.