Bataklık operasyonunda adı geçen AKP'li konuştu: İddiayı yalanlayamadı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in uyuşturucu suçlamaları sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' adlı operasyonu gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Söz konusu operasyon kapsamında hazırlanan iddianame önceki gün kabul edildi.

İddianamede dikkat çeken detaylardan biri pandemi döneminde uyuşturucu parasını sınırdan aldığı öne sürülen sanık eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in uyuşturucu baronu Nejat Daş ile ilgili iddiası oldu.

Masada bir savcı da vardı...

Yüksek, kendisini Daş'la AKP Altındağ İlçe Yöneticisi Sadık Karayel'in tanıştırdığını öne sürdü. Daş, DW'ye yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrularken masada bir savcının da olduğunu iddia etti.

Odatv'den Hazar Şahsuvar'ın haberine göre, 1972 doğumlu Karayel'in ismi ilk kez 2015 yılında bir Milliyet haberinde yer aldı. Peker'in iddialarının ardından gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz'ın da bir dönem sızdığı THK ile ilgili haberde, Karayel için "Yeni mütevelli heyette yer alan Sadık Karayel’in ortaokul mezunu olması ve halen bir belediyede “odacı” olarak görev yapıyor olması da dikkati çekti" ifadeleri yer alıyordu.

'Yüksek'le çok eskiden beri tanışıyoruz'

Odatv, iddiaların odağındaki Karayel ile konuştu. Karayel, Yüksek ile eskiden beri tanıştığını belirterek "Necmettin Yüksek'le tanışıyoruz ama diğerleri ile tanışmıyoruz. Yüksek'le çok eskiden beri tanışıyoruz. O Başkomiser miydi neydi. O zaman Ankara'da görev yapıyordu" dedi.

Masadaki savcı iddiası ile ilgili Karayel "Savcı ben bilmiyorum varsa da ben bilmiyorum. Masa da kalabalıktı, bilmiyorum. Görüşmek için ben Necmettin'i aramıştım kalabalıktı, 5 - 6 kişi vardı galiba. Tam hatırlamıyorum ki 2 yıl oldu" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki THK ile ilgili haberde yer alan belediyede odacı ve ilkokul mezunu olduğu iddialarına Karayel "Mütevelli heyeti olayını soruyorsanız. Mütevelli heyet üyeliği yaptım evet 5 yıl doğru." yanıtını verdi.

'Beni yanlış hatırlamıyorsam sanırım Kürşat Atılgan getirdi'

THK'ya nasıl girdiğini, kiminle görev yaptığını, o sırada belediyede hangi görevi yürüttüğünü ve bu yükselişi sorduğumuz Karayel şunları söyledi:

"Altı üstü bir mütevelli heyet üyeliği, bunların hepsi yükseliş olsa ne olur. Ben belediyede işçiyim ya hala daha işçiyim. Beni yanlış hatırlamıyorsam sanırım Kürşat Atılgan getirdi."

Karayel, THK mütevvelli heyetinde üyelik görevinde bulunurken SBK'nın da orada görev yapıp yapmadığına dair sorumuza "O bizde kağıt üzerinde vardı. Gelmiyordu zaten toplantılara, zaten hemen de istifa etti. Mütevvelli heyet toplantılarında görmedim" açıklamasında bulundu.

Kürşat Atılgan'ın SBK ile birlikte hareket ettiğine dair daha önce basında çıkan bazı haberleri sorduğumuz Karayel "Ben gerçekten bilmiyorum. Biz de mütevelli heyet üyesi olduğunu biliyorum onun ama yan yana bir resmim yok beraberliğim yok görmedim ben onu" dedi.

'Tanıştırırken Nejat diye tanıştırdılar'

Türkiye'de yıllardır uyuşturucu baronu olarak bilinen, birçok kez ceza alan, uyuşturucu dolu gemilerini yakalatan ve birini batıran Nejat Daş'ı tanımadığını söyleyen Karayel "Tanımıyorum ben onu. Tanıştırırken Nejat diye tanıştırdılar, Nejat Daş demediler. Ben hatırlamıyorum yani" ifadelerini kullandı.

Aracılık iddiasını yalanlayamadı

Yüksek'in iddianamedeki sözlerine göre uyuşturucu parasının aklandığı döviz bürosu için aracı olduğu öne sürelen Karayel aracılık iddiasını da yalanlamadı. Karayel "Aracılık ettiğiniz kişinin adını soyadını öğrenmediniz mi?" sorumuza şu "Sonradan öğrendim, benim onunla bir görüşmem yok. Benim onunla bir hukukum yok" diye yanıt verdi.