Suruç İçin Adalet Platformu, Suruç katliamının 7. yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Suriye’de IŞİD'in yeniden örgütlenmeye başladığının vurgulandığı açıklamada, Türkiye’de IŞİD’le mücadele yürütüldüğü, IŞİD tarafından gerçekleştirilen katliam faillerinin yakalanıp yargılandığı izlenimi yaratılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Açıklamada, katliam davasına bakan mahkemenin failleri korumaya devam ettiğine işaret edilirken, Suruç için mücadele edenlere baskı ve tehditlerin sürdüğü kaydedildi.

Platform, katliamın 7. yılında taleplerini şöyle sıraladı:

-Suruç katliamının da içinde olduğu Haziran-Kasım 2015 döneminde devlet eliyle gerçekleşen katliamlara dair bilgisi olduğunu ifade eden, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu 5 Aralık tarihinde gerçekleşecek katliam davasında dinlenmelidir.

-Suriye’de olduğu tespit edilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali’nin Türkiye’ye iadesi talebimiz kabul edilmeli ve Ş.Urfa 5.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya bizzat katılmaları ve davanın müdahilleri ile yüzleşmeleri sağlanmalıdır.

-MİT ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlıkları’nda mevcut olan tüm veriler katliam ana davasını gören mahkeme dosyasına gönderilmelidir.

-Başta Erdoğan ve Davutoğlu olmak üzere katliamın tüm siyasi failleri yargılanmalıdır.

-Katliam davasına müdahale talebinde bulunan tüm demokratik kitle örgütlerinin katılma talepleri, tüm toplumun bu katliamdan doğrudan zarar gördüğü gerekçesiyle kabul edilmelidir.

-Bugüne kadar katliam soruşturmasını yürüten ve yargılamasını yapan ve görevi kötüye kullanan yargı mensupları hakkında idari ve cezai soruşturma başlatılmalıdır.

-Suruç için adalet mücadelesi yürütenler üzerindeki baskılar son bulmalıdır.