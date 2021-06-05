Başsavcıvekili Ekrem Aydıner hakkında çarpıcı iddia: Özel olarak görevlendirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 17 CHP MYK üyesi hakkında, “21 Soruda FETÖ Kitapçığı”nı gerekçe göstererek, dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ekrem Aydıner’in özel olarak görevlendirildiğini söyledi.

'Disiplin cezası sıfırlandı, 17-25 Aralık'ı kapattı'

Erkek, “Bir savcı düşünün. Disiplin cezalarından kurtulup başsavcıvekili yapılıyor. İzmir’e atandığı halde kısa süre sonra Ankara’da göreve başlıyor ve CHP’liler hakkında Meclis’e fezleke gönderiliyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Erkek, “CHP’nin hem ifade özgürlüğü hem de siyasi faaliyette bulunma hakkı kapsamında değerlendirilebilecek ‘21 Soruda FETÖ kitapçığı’ ile ilgili başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm MYK üyelerimiz hakkında Meclis’e fezleke gönderiliyor. Altındaki imza yine aynı kişinin. 2020 Yaz Kararnamesi ile İzmir’e atanan bu savcı her ne hikmetse kısa bir süre sonra Ankara’da göreve başlıyor ve parlamenter suçlarla görevlendiriliyor. AK Parti Genel Başkanı ve yöneticilerinin sözlerinden hazırladığımız kitapçıktan Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu çıkarmak da zaten özel bir görevlendirme ister” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik de yargı camiasında hakkında yürütülmüş olan disiplin soruşturması nedeniyle hiçbir yükselme şansına sahip olmadığı öngörülen Aydıner’in öncelikle “17-25 Aralık Soruşturması”nı hukuksuz bir biçimde kapattığını söyledi. Çelik, “Aydıner’in hiçbir şekilde nesnel davranmadığını düşünüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne gelmesi ile birlikte birçok hukuksuz uygulamasına tanık olduk ve HSK’ye şikâyet ettik” dedi.