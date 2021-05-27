Başsavcılıktan Sedat Peker açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yürütülen soruşturmada yakalama emrine konu kimlik bilgilerinin MERNİS kayıtlarına göre otomatik olarak düzenlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yakalama emrine konu kimlik bilgilerinin, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ad/soyadı bilgilerine göre otomatik olarak düzenlendiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturması kapsamında şüpheli hakkındaki yakalama emrine konu kimlik bilgileri, MERNİS kayıtlarındaki ad/soyad bilgilerine göre otomatik olarak düzenlenmiştir. Ayrıca şüpheliye ilişkin resmi evraklarda, nüfus kaydına göre tam adı sistemsel olarak eklenmektedir. Bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir ilave yapılmamıştır" denildi.

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