Başsavcılık'tan Muhittin Böcek için 'fuhuş' suçlaması: 'Kadınlarla işe alma vaadiyle birlikte oldu' iddiası

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen "fuhuş" soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öne sürüldü.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında; “Fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek” ile “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlarından 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyet ifadeleri ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmeleri bekleniyor.

"Fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında da bazı iddialar gündeme geldi.

3 defa etkin pişmanlık ifadesi vermişti

Tutuklanmasının ardından hakkında 'aday olmak için para verdi' iddiaları üzerine açıklama yaparak "Aday olmak için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim" ifadelerini kullanan Böcek, geçtiğimiz haftalarda üçüncü defa etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu’na verdiğini iddia ettiği paranın transferinde kullanılan döviz bürosunun ismini ikinci etkin pişmanlık ifadesinde “Hatırlamam mümkün değil, zaten gizli sistemdi” şeklinde açıklayan Böcek, 3. etkin pişmanlık ifadesinde büronun ismini de vermişti.

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