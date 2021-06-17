Başsavcılık'tan HDP'ye saldırıyla ilgili açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP İzmir İl Örgütü'ne yapılan ve Deniz Poyraz'ın katledildiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Olay tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturma titizlikle ve etkin bir şekilde devam ettirilmektedir" denildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"17/06/2021 tarihinde Halkların Demokrasi Partisi (HDP) İzmir İl Binasına silahlı bir kişi girerek parti binasındaki bir çalışanı silahla vurarak öldürdüğü bilgisinin alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda iki Cumhuriyet Savcımızın ve bir Başsavcı Vekilimizin kolluğa verdiği talimatlar doğrultusunda soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Olay şüphelisi O.G. suçta kullanılan suç eşyası silahla beraber olay yerinde yakalanmıştır. Maktule D.P.’nin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yapılması talimatları verilmiş ve olay mahallindeki delillerin toplanması amacıyla olay mahalli güvenlik altına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturma titizlikle ve etkin bir şekilde devam ettirilmektedir."