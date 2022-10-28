Başsavcılık TTB yönetiminin görevden alınmasını istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve söz konusu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı. Dava, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kimyasal silah kullandığı iddialarının araştırılması gerektiğini dile getirmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hedef gösterilmişti. Fincancı, 26 Ekim'de İstanbul'da evinden gözaltına alınmıştı.

Siyasi partiler, meslek ve demokratik kitle örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda Fincancı'nın ifadesi alınıp serbest bırakılması istenmişti.

Fincancı "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderilmişti.