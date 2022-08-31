Başsavcılık SPK'nin şikayetinin ardından soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker’in paylaşımlarında adı geçen ve Halk TV yayınına katılan Marka Yatırım Holding şirketinin patronu Mine Tozlu Sineren’in iddiaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusunun ardından soruşturma başlattı.

'Tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması'

Başsavcılıktan yapılan açıklamada “Bir ulusal tv kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup TV kanalında bilgi paylaşan M.T.S dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir” denildi.