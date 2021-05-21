Başsavcı 'Erdoğan'ın Fedaileri' paylaşım haberi için erişim engeli kararı aldırdı

Şu anda Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Nihat Demir 2017 yılında yayınlanan bir habere konu olmuştu. Bu haberde o sıralar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olan Nihat Demir'in ve başka bazı yargı mensuplarının "Erdoğan'ın Fedaileri" adlı facebook sayfasında yaptıkları paylaşımlar ve twitter yayınları konu edilmişti.
Kaldırılan twit
Erişim engelleme kararı alınan haberde yer verilen Nihat Demir'e ait twitter mesajı daha sonra kaldırılmış.
Haberde bağımsız yargı mensuplarının partizanca paylaşımlar yaptıklarına dikkat çekilmişti. soL'da 3 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan odaTV kaynaklı haber, Nihat Demir'in başvurusu sonucunda kaldırıldı.
'Mesleki hayatına, bağımsızlığına zarar verici nitelikte'
Silivri Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda şöyle denildi: