Başsavcı 'Erdoğan'ın Fedaileri' paylaşım haberi için erişim engeli kararı aldırdı

Şu anda Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Nihat Demir 2017 yılında yayınlanan bir habere konu olmuştu. Bu haberde o sıralar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı olan Nihat Demir'in ve başka bazı yargı mensuplarının "Erdoğan'ın Fedaileri" adlı facebook sayfasında yaptıkları paylaşımlar ve twitter yayınları konu edilmişti.

Kaldırılan twit Erişim engelleme kararı alınan haberde yer verilen Nihat Demir'e ait twitter mesajı daha sonra kaldırılmış.

Haberde bağımsız yargı mensuplarının partizanca paylaşımlar yaptıklarına dikkat çekilmişti. soL'da 3 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan odaTV kaynaklı haber, Nihat Demir'in başvurusu sonucunda kaldırıldı.

'Mesleki hayatına, bağımsızlığına zarar verici nitelikte'

Silivri Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararda şöyle denildi:

"Talep dilekçesi ve eklerinin incelenmesinde, talepe konu olan internet linkinde yer alan yazıların başvuranın

mesleki hayatına, bağımsızlığına zarar verici nitelikte olması ve bu zararın ilk bakışta anlaşılacak derecede

kişilik hakkını ihlal edici nitelikte olması nedeniyle 5651 sayılı İnternet Ortamından Yapılan Yayınların

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 9.

Maddesine göre bildirilen URL adreslerine ait içeriklere erişimin engellenmesine dair aşağıdaki şekilde

karar verilmiştir."