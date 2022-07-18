TRT'nin Kara Tahta isimli dizisinin başrol oyuncusu Miray Daner'in ardından diğer başrol oyuncusu Furkan Andıç da koronavirüse yakalandı.
Yaz dönemi boyuncu sürmesi planlanan dizinin çekimlerine yaşanan gelişme sonrasında ara verildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Başrol oyuncuları koronovirüse yakalandı, dizi çekimlerine ara verildi
Kara Tahta dizisinin iki başrol oyuncusunun koronavirüse yakalanmasının ardından, dizi çekimlerine ara verildi.
Haber Merkezi
TRT'nin Kara Tahta isimli dizisinin başrol oyuncusu Miray Daner'in ardından diğer başrol oyuncusu Furkan Andıç da koronavirüse yakalandı.
Yaz dönemi boyuncu sürmesi planlanan dizinin çekimlerine yaşanan gelişme sonrasında ara verildi.