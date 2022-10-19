Başörtüsüz yarışan İranlı sporcu ülkesinde coşkuyla karşılandı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın finalinde başörtüsüz yarışan İranlı kaya tırmanışçısı Elnaz Rekabi ülkesine dönüşünde Tahran havaalanında coşkuyla karşılandı.

Rekabi'nin başörtüsüz yarışmasını ülkedeki Mahsa Amini protestolarına destek olarak yorumlayan muhalifler, Rekabi'nin İran'a dönmesinden sonra gözaltına alınmasından ve durumundan endişe edildiğini belirtmişti.

Rekabi'den açıklama

Kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Rekabi, iddiaların ardından Instagram hesabından paylaştığı mesajında, Seul'deki müsabaka sırasında başörtüsü takmamasının "kasıtsız" olduğunu ifade ederek, bu durumun müsabaka esnasındaki "kötü planlama" ve "öngörülemez şekilde tırmanmaya çağrılmasından" kaynaklandığını duyurmuştu.

