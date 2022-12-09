Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi Meclis'e sunuluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ak Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

''336 milletvekilimizin imzasıyla birlikte, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifi birazdan AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla Meclis'e sunuyoruz''

LGBTİ+’ları hedef alan tartışmalı ‘aile’ maddesinin de bulunduğu teklif için Zengin yaptığı açıklamada, "Evliklilik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında olan ikili bir müessese’ olduğunu ekliyoruz" dedi.