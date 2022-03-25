Başkent’in kara deliği Ankapark’ın iflası yayımlandı: 'Tüm zarar Gökçek’ten tazmin edilmeli'

Mustafa Kemal Atatürk’ün şartlı bağışı ihlal edilerek Atatürk Orman Çiftliği’nde inşa edilen ve Başkent’in bütçesinin kara deliği olan, yapımının 801 milyon liraya mal olduğu açıklanan Ankapark iflas etti.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ankapark’ın iflasının yayımlanmasına ilişkin, “Ankapark’ın kara bir delik olduğunu ve batacağını defalarca söylemiştik. Ankapark’ın iflası malumun ilanıdır. Tüm kamu zararları Gökçek’ten tazmin edilmelidir” dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Gökçek Başkent’in bütçesini kurutmuştur. Devasa bir kamu zararı vardır ve Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine ihanet edildiği ortadadır. Gökçek Başkente ihanetten yargılanana kadar peşini bırakmayacağız. Atatürk Orman Çiftliği alanlarında Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde yapılan Ankapark'ın Başkent’in bütçesinin kara deliği olduğunu, işletilemeyeceğini daha önce de defalarca kamuoyuna açıklamalar yaparak ifade ettik. Ankapark'ın iflasının açılması malumun ilanıdır. Tüm kamu zararları Gökçek'ten tazmin edilmelidir” dedi.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Atatürk Orman Çiftliği'nde Atatürk’ün vasiyetine ve şartlı bağışına aykırı yapılan Ankapark’ın işletene yar olmayacağını da defalarca dile getirdik ve gelinen nokta ortadadır. Gökçek hakkında onlarca kez suç duyurusunda bulunduk.”